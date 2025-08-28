Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi yeni bir aşamaya girdi. Bir süre antrenmanlara katılmayan, ardından kararından vazgeçerek takıma dönen milli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetim, gelen teklifleri dikkatle değerlendirirken oyuncunun geleceği için yeni gelişmeler merakla bekleniyor.

İlk teklif reddedildi

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’a resmi bir teklif yapmış, ancak bu teklif yönetim tarafından kabul edilmemişti. Galatasaray, oyuncunun bonservis bedeli için net 50 milyon euro talep ederken, Keçiörengücü’nün yüzde 20’lik pay hakkını da göz önünde bulundurmuştu.

NEOM kararını verdi

Edinilen bilgilere göre NEOM, Galatasaray’ın belirlediği 50 milyon euro’luk bonservis bedeli konusunda nihai kararını aldı. İlk görüşmede geri adım atmayan sarı-kırmızılılar, oyuncunun değerinin altında bir anlaşmaya yanaşmak istemiyor.

Yeni teklif yolda mı?

Fanatik’in haberine göre, NEOM’un Galatasaray’a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Suudi ekibinin masaya koyacağı rakamın Galatasaray’ın beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Galatasaray’ın stratejisi

Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz’ı satma konusunda aceleci davranmıyor. Avrupa’dan da oyuncuya talip olan kulüpler bulunurken, Galatasaray yönetimi hem mali beklentilerini karşılayacak hem de kulübün çıkarlarını koruyacak bir teklif gelmeden imzaya yanaşmayacak.

Taraftarın beklentisi

Barış Alper Yılmaz’ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Galatasaray taraftarı da gelişmeleri yakından takip ediyor. Sosyal medyada futbolcunun satılmaması gerektiğini savunan taraftarlar çoğunlukta olsa da, astronomik bir teklifin gelmesi halinde yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

