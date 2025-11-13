Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), devam eden bahis soruşturması kapsamında Süper Lig’de forma giyen iki futbolcuya verilen disiplin cezalarını açıkladı. Galatasaraylı Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) kararları netleşti.

PFDK’dan iki futbolcuya hak mahrumiyeti

TFF’nin son duyurusuna göre, bahis eylemi nedeniyle iki oyuncu farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Eren Elmalı için 45 gün,

Metehan Baltacı için ise 9 ay hak mahrumiyeti kararı verildi.

Bu kararların yalnızca Süper Lig karşılaşmalarını değil, aynı zamanda Avrupa kupası maçlarını da kapsayacağı ifade edildi.

Galatasaray itiraza hazırlanıyor

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı yönetim kararın ardından itiraz sürecini başlatma hazırlığında. Kulübün, iki oyuncusu için verilen cezaların yeniden değerlendirilmesini talep edeceği belirtiliyor.

TFF’nin resmî açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, PFDK’nın kararları şöyle duyuruldu:

“EVREN EREN ELMALI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

METEHAN BALTACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Cezalar Süper Lig ve Avrupa’yı Kapsıyor

Disiplin hükümlerine göre verilen hak mahrumiyeti cezaları, oyuncuların tüm resmi müsabakalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Bu kapsamda her iki futbolcu da hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında forma giyemeyecek.