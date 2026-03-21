Son Mühür - Galatasaray’ın Udinese’ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya’daki performansıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Yıldız oyuncunun formu, sarı-kırmızılılar için önemli bir gelir fırsatı oluşturdu.
Performansıyla dikkat çekti
26 yaşındaki futbolcu son haftalarda form grafiğini yükseltirken, Genoa maçındaki asistiyle yine ön plana çıktı. Zaniolo, ligde son 4 maçta 3 asist üretirken sezon genelinde 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese, Zaniolo’nun performansından memnun ve satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.
Hangi formül uygulanacak?
Anlaşma kapsamında Udinese’nin Zaniolo için ya 10 milyon euro bonservis ödemesi ya da 5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay formülünü devreye alması bekleniyor. Bu durum, Galatasaray’ın transferden önemli bir gelir elde etme ihtimalini güçlendiriyor.