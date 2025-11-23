Son Mühür - Galatasaray Kulübü, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili açıklama yaptı.
Son duruları belli oldu
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği bildirildi. Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisine hemen başlandı. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Mario Lemina'nın detaylı tetkiklerinin ise bu akşam tamamlanacağı ifade edildi.
Singo'dan kötü haber
Sakatlığı nedeniyle Wilfried Singo, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Sallai de derbide görev alamayacak. Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedavi ile geçirirken, Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı olarak fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı. Victor Osimhen ise tedavisinin ardından salonda çalışmalarını sürdürdü.