Son Mühür - Galatasaray Kulübü, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği bildirildi. Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisine hemen başlandı. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Mario Lemina'nın detaylı tetkiklerinin ise bu akşam tamamlanacağı ifade edildi.

Singo'dan kötü haber