Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Okan Buruk yönetiminde yoğun tempo

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, pas çalışması ve dayanıklılık koşularının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. İdman boyunca futbolcuların tempolu ve istekli görüntüsü dikkat çekti.

Ismail Jakobs ve Singo takımla çalıştı

Hastalığını tamamen atlatan Ismail Jakobs ve bireysel antrenman programını tamamlayan Wilfried Singo, uzun bir aranın ardından takımla birlikte çalışmalara katıldı. Her iki oyuncunun da fiziksel olarak iyi durumda olduğu ve Ajax maçı kadrosunda yer almasının beklendiği öğrenildi.