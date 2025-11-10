Galatasaray’ın puan kaybının ardından, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Emmanuel Emenike dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nijeryalı eski futbolcu, Kocaelispor-Galatasaray maçının hemen ardından sosyal medya hesabından “yavru aslan” görseli paylaştı.

Emenike’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar paylaşımı esprili bir dille desteklerken, Galatasaraylılar tepki gösterdi. Türkiye’de forma giydiği dönemde Galatasaray’a yönelik göndermeleriyle sık sık gündeme gelen Emenike’nin bu paylaşımı, iki ezeli rakip arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi. Öte yandan Galatasaray bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşarken, Fenerbahçe’nin galibiyetiyle zirve yarışında dengeler değişti.