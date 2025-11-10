Son Mühür - Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Galatasaray’ı 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin bu yenilgisi sonrasında, eski Fenerbahçeli futbolcu Emmanuel Emenike’nin sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem yarattı.
Galatasaray'ı devirdiler
TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi Kocaelispor, 45. dakikada Daniel Agyei’nin golüyle güçlü rakibi Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray 29 puanda kalırken, Kocaelispor puanını 14’e yükseltti. Aynı akşam Fenerbahçe’nin Kayserispor’u 4-2 yenmesiyle zirvedeki puan farkı 1’e indi.
Emenike yavru aslan paylaştı
Galatasaray’ın puan kaybının ardından, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Emmanuel Emenike dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nijeryalı eski futbolcu, Kocaelispor-Galatasaray maçının hemen ardından sosyal medya hesabından “yavru aslan” görseli paylaştı.
Büyük yankı uyandırdı
Emenike’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar paylaşımı esprili bir dille desteklerken, Galatasaraylılar tepki gösterdi. Türkiye’de forma giydiği dönemde Galatasaray’a yönelik göndermeleriyle sık sık gündeme gelen Emenike’nin bu paylaşımı, iki ezeli rakip arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi. Öte yandan Galatasaray bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşarken, Fenerbahçe’nin galibiyetiyle zirve yarışında dengeler değişti.