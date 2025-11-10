Son Mühür - Futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakemlerin de dahil olduğu 'bahis oynama' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 şehirdeki adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Neler yaşanmıştı?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları dikkate alınarak, görevlerine aykırı kabul edilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinden elde ettikleri gelirler ve görev dışındaki kişisel gelirleri karşılaştırıldı; ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan şike ve müsabaka sonucunu etkileme iddiaları da incelendiği kaydedildi.

İnceleme sonucunda, ilk aşamada 17 hakem hakkında “görevi kötüye kullanma” ve 6222 sayılı Kanun’da yer alan “müsabaka sonucunu etkileme” suçlarından gözaltı kararı verildi. Ayrıca, futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkileme amacıyla eylemde bulunduğu değerlendirilen Trendyol Süper Lig’deki bir kulübün başkanı M.Ö., bir kulübün eski sahibi T.C. ve eski dernek başkanı M.F.S. hakkında da aynı suçlardan gözaltı kararı alındı. Soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı değerlendirilen U.E. hakkında ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltı kararı verildi; toplamda 21 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, adreslerde yapılan arama, el koyma ve gözaltı işlemleri kapsamında 18 zanlının yakalandığı vurgulandı. Gözaltına alınan Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ eski başkanı Fatih Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adresinde bulunamayan bir hakem de yakalandı.

Gözaltına alınan hakemler arasında Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya yer alıyor.