Son Mühür- Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, tarihe geçecek Juventus galibiyetiyle başladığı haftayı, kabus gibi bir Konya maçı sonrası krizle kapatacak gibi görünüyor.



İlhan Palut yönetimindeki Konya'nın, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray karşıında elde ettiği 2-0'lık galibiyet, özellikle ofayt gerekçesiyle iptal edilen Leroy Sane'nin golü üzerinden yeni bir tartışma başlattı.

Galatasaray: Bizi durduramazsınız...



Galatasaray kulübünden karşılaşmanın ardından yapılan ''Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız'' açıklaması, sarı kırmızılı camiayla Türkiye Futbol Federasyonu'nu karşı karşıya getirdi.

TFF'den yanıt gecikmedi...



İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, benzerine sık rastlanmayacak bir açıklamayla isim vermeden Galatasaray kulübünün 'Oyun' göndermesine cevap verdi.



TFF logosuyla ''Futbol ayak oyunu değil, bir spordur'' ifadelerine yer verilen açıklamanın özelikle Fenerbahçe'ye yakın hesaplar tarafından paylaşıldığı görüldü. TFF'nin açıklamasının kısa bir zaman dilimi içerisinde 1 milyondan fazla görüntülenme alması dikkat çekti.