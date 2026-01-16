Son Mühür - FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun göreve ilk başladığı dönemde aldığı ücret ile bugün ulaştığı maaş arasındaki fark yeniden gündeme geldi. Yabancı basında yer alan haberlerde, Infantino’nun yıllar içinde elde ettiği gelirdeki artışın kalem kalem ele alındığı aktarıldı.
Le Monde karşılaştırma yaptı
Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Gianni Infantino’nun maaşını mercek altına aldı. Haberde, 2016 yılında göreve başladığında aldığı yıllık ücret ile günümüzde ulaştığı toplam gelir arasında karşılaştırma yapıldığı aktarıldı.
Geçmiş dönemlerdeki maaşı
Haberde yer alan bilgilere göre, Gianni Infantino 2016 yılında FIFA Başkanlığı görevine başladığında yıllık 1,28 milyon euro maaş alıyordu. Infantino’nun 2023’te ikinci kez FIFA Başkanı seçilmesinin ardından ücretine 2,7 milyon euro zam yapıldığı, bu artışla birlikte toplam gelirinin dikkat çekici biçimde yükseldiği belirtildi.
2025'te 5.27 milyon euroya çıktı
Le Monde’un paylaştığı bilgilere göre, FIFA’nın 12 Kasım 2025’te ABD’li yetkililere sunduğu vergi beyannamelerinde, Gianni Infantino’nun ikramiyeler ve beyan edilmesi gereken diğer gelir kalemleriyle birlikte güncel kazancının 5,27 milyon euroya ulaştığı belirtildi.
Tekrar aday olabilir
Haberde, maaştaki artışta 2022 Katar Dünya Kupası’nın önemli bir payı olduğu ifade edildi. Infantino’nun bu organizasyon kapsamında 1,77 milyon euro tutarında ciddi bir ikramiye elde ettiği aktarıldı. Aynı haberde, 2026 Dünya Kupası ile birlikte bu dönemin de “kazançlı” olabileceği belirtilirken, Infantino’nun 2027’de üçüncü ve son kez başkanlık için aday olabileceği iddia edildi.