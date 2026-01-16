Le Monde’un paylaştığı bilgilere göre, FIFA’nın 12 Kasım 2025’te ABD’li yetkililere sunduğu vergi beyannamelerinde, Gianni Infantino’nun ikramiyeler ve beyan edilmesi gereken diğer gelir kalemleriyle birlikte güncel kazancının 5,27 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

Haberde, maaştaki artışta 2022 Katar Dünya Kupası’nın önemli bir payı olduğu ifade edildi. Infantino’nun bu organizasyon kapsamında 1,77 milyon euro tutarında ciddi bir ikramiye elde ettiği aktarıldı. Aynı haberde, 2026 Dünya Kupası ile birlikte bu dönemin de “kazançlı” olabileceği belirtilirken, Infantino’nun 2027’de üçüncü ve son kez başkanlık için aday olabileceği iddia edildi.