Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı önemli maç öncesinde Galatasaray’a kötü haber geldi. Ali Naci Küçük’ün aktardığına göre, sarı-kırmızılıların yıldız ismi İlkay Gündoğan son taktik antrenmanda sakatlandı.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından İlkay Gündoğan’ın Bodo/Glimt karşısında sahada olamayacağı netlik kazandı. Teknik direktör Okan Buruk’un, tecrübeli oyuncunun yerine orta sahada Gabriel Sara’yı görevlendirmesi bekleniyor. Gündoğan’ın sakatlığı, Galatasaray teknik ekibinin maç planlarını önemli ölçüde revize etmesine neden oldu. Orta sahada oyunun yönünü belirleyen isim olarak öne çıkan Gündoğan’ın eksikliği, özellikle hücum varyasyonlarında sarı-kırmızılıların işini zorlaştırabilir.