Son Mühür- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan ve Bursaspor Basketbol’un 91-87 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takım İstanbul’a doğru yola çıktı. Kafile, dönüş güzergahında kimliği belirsiz bir grubun taşlı saldırısına maruz kaldı.

Otobüsün camı kırıldı

Galatasaray’ın yaptığı açıklamada, saldırı sırasında takım otobüsünün camının kırıldığı belirtildi. Yaralanma olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Galatasaray’dan resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır. Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Soruşturma devam ediyor

Emniyet güçlerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma yürüttüğü aktarıldı. Kafilenin ise otobüs değişikliğinin ardından İstanbul’a yolculuğunu sürdürdüğü bildirildi.