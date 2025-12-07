Son Mühür- Süper Lig’de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydeden Bertuğ Yıldırım, maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Genç oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Bertuğ Yıldırım’dan maç sonrası mesaj

Mücadelenin son anlarında attığı golle takımına 1 puanı getiren Bertuğ Yıldırım, karşılaşma sonrasında duygu yüklü bir paylaşım yaparak taraftarlarına teşekkür etti. Yıldırım’ın performansı, özellikle Fenerbahçe cephesinde büyük tartışma yaratırken, Başakşehir taraftarları genç oyuncuyu övgü yağmuruna tuttu.

Abdülkerim Bardakcı’dan “Evlat” yorumu

Bertuğ’un bu paylaşımına sürpriz bir yorum ise Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı’dan geldi. Milli futbolcu, genç yıldızın gönderisine sadece “Evlat” ifadesini yazarak samimi bir mesaj bıraktı. Bu yorum, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Bardakcı’nın tek kelimelik yorumu, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü. Yorumun ardından Bertuğ Yıldırım’ın performansı, genç oyuncunun yükselen grafiği ve milli takımdaki potansiyeli hakkında yüzlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, iki futbolcunun milli takım bağının da bu samimi mesajda etkili olduğunu dile getirdi.