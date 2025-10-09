Son Mühür - Nice ve Samsunspor maçlarında yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyen En Nesyri, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi sonrası ayrılık kararı aldı. Faslı forvet, Nice karşılaşmasında takımın galibiyet sevincine katılmadan doğrudan soyunma odasına giderken, Samsunspor maçının ardından da benzer şekilde mutsuz bir şekilde sahayı terk etti. Menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiren En Nesyri’ye hem Avrupa’dan hem de Suudi Arabistan’dan yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

Satışa karşı çıkmıştı

Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında yüksek bonservisli bir teklif gelmesi durumunda En Nesyri’nin satışına onay vermeyi planlıyor. Sezon başında Faslı golcü için gelen teklifler ise teknik direktör Jose Mourinho’nun onayıyla geri çevrilmişti.