Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda lig aşamasının sonuna yaklaşırken nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray, İngiltere deplasmanında Manchester City'nin konuğu oluyor. 28 Ocak Çarşamba akşamı Etihad Stadyumu'nda sahne alan Aslan, sahaya sadece 3 puan için değil, bir sonraki turda avantajlı konuma geçmek için çıkıyor. Teknik direktörlerin satranç hamlelerini andıran kadro tercihleri belli olurken, futbolseverler maçın sonucuna göre Galatasaray'ın kimlerle eşleşebileceğini hesaplamaya başladı.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'ndeki bu kritik mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Etihad Stadyumu'ndaki atmosfer, iki takımın da yıldızlarla dolu kadrolarıyla ısınırken, Galatasaray sahaya mutlak puan parolasıyla çıkıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU: OSIMHEN VE HAALAND DÜELLOSU

Maç öncesi en çok merak edilen konu kadrolardı ve teknik heyetler son kararlarını verdi. Galatasaray kalede Uğurcan Çakır ile başlarken, savunma hattını Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs oluşturuyor. Orta sahada tecrübe abidesi İlkay Gündoğan, Lemina ve Sara görev yaparken; hücum hattında Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve gol makinesi Victor Osimhen gol arayacak.

Ev sahibi Manchester City ise kalede Donnarumma ile başlıyor. Savunmada Nunes, Khusanov, Ake ve Ait-Nouri yer alırken, orta sahayı O'Reilly, Bernardo Silva ve Cherki kontrol edecek. Guardiola'nın hücum silahları ise Doku, Marmoush ve Erling Haaland oldu.

GALATASARAY KAZANIRSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray'ın Manchester City deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda sıralamada büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar bu senaryoda puan tablosunda ilk 8 içine girme şansını zorlayacak. Eğer Galatasaray ilk 8'de bitirirse, play-off oynamadan doğrudan Son 16 Turu'na yükselecek ve Mart ayına kadar maç yapmayacak. İlk 8 şansı kaçsa bile, galibiyet halinde 9-16. sıralar arasında yer alarak 'seribaşı' unvanını alacak. Bu durumda play-off turunda lig aşamasını 17-24. sırada bitiren daha dişine göre takımlarla eşleşecek ve rövanş maçını İstanbul'da oynama avantajını elde edecek.

YENİLGİ VEYA BERABERLİK DURUMUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

Temsilcimizin sahadan yenilgi ile ayrılması, ilk 24 içindeki yerini riske atmasa da eşleşme kalitesini zorlaştıracak. Puan kaybı halinde Galatasaray'ın lig aşamasını 17 ile 24. sıralar arasında bitirme ihtimali güçleniyor. Bu 'zor senaryo' gerçekleşirse, Galatasaray play-off turunda 'seribaşı' olmayan takım statüsüne düşecek. Böylece eşleşeceği rakipler, lig aşamasını 9-16. sırada bitiren Avrupa'nın güçlü ekipleri olacak. Bu torbada şu anki puan durumuna göre Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain veya Inter gibi devlerin olma ihtimali bulunuyor. Ayrıca yenilgi durumunda play-off turunun rövanş maçı deplasmanda oynanacak. Beraberlik halinde ise Galatasaray orta sıralardaki yerini koruyarak, diğer maçların sonucuna göre 15-16. sıralarda kendine yer bulmaya çalışacak.