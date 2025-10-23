Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, Norveç takımı Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta 3-1 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini kazandı. Maçta sahadaki performans kadar tribünlerdeki coşku da dikkat çekti.

Norveçli gazeteciler, Türk taraftarların coşkusunu ölçmek için desibel testi yaptıklarında büyük şaşkınlık yaşadı. RAMS Park’taki yoğun tezahürat ve ıslık sesleri nedeniyle kısa sürede kulaklarını tıkamak zorunda kaldılar. Galatasaray taraftarlarının yarattığı atmosfer, Norveç medyasında da geniş yankı uyandırdı. Tribünlerdeki yüksek enerji futbolcuların performansını olumlu etkilerken, RAMS Park’taki ses seviyesi “Avrupa standartlarının çok üzerinde” olarak değerlendirildi. Bu galibiyetle Galatasaray, puanını 6’ya yükselterek Şampiyonlar Ligi grubundaki avantajını sürdürdü.