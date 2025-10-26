Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray, formda Göztepe’yi konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, bugün saat 17.00’de başlayacak.

Maç hangi kanalda saat kaçta?

Rams Park’ta oynanacak mücadelede düdük Oğuzhan Çakır’da olacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe takipte

Süper Lig’de oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, topladığı 25 puanla haftaya lider olarak girdi. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Trabzonspor’un 5 puan önünde bulunuyor.

Ligde istikrarlı bir performans sergileyen Göztepe ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray: Uğurcan, Eren Elmalı, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.



Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Arda Okan, Olaitan, Juan, Janderson.

Galatasaray’da üç önemli eksik

Ev sahibi ekipte üç futbolcu, Göztepe maçı kadrosunda yer almayacak. Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, babasının kalp krizi geçirmesi nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira da kadroda yer almayacak.

Davinson Sanchez sınırda

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin ilk 9 haftasında 3 sarı kart gören Sanchez, bugün kart görmesi durumunda 11. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Göztepe taraftarından dikkat çeken pankart

Galatasaray deplasmanı için İstanbul’a giden Göztepe taraftarı, sosyal medyada gündem olan bir pankartla dikkat çekti. Taraftarlar, araçlarının arkasına “Sizin aslan dediğiniz TFF’nin kedisi” yazılı bir pankart astı.

Göztepe'den göndermeli paylaşım

Kulübün resmi X hesabından “Bir Anka kuşuyduk, dolandık arşı!” başlığıyla yapılan paylaşım ise kısa sürede binlerce etkileşim aldı.