Festivalin Çeşme etabı, görkemli bir seremoniyle başladı. Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi öğrencileri Öykü Güneşten, Sude Tuana Şallı, Yiğit Dikmen ve Özgür Yaşa, festival ateşinin yakılacağı meşaleleri Çakabey Anıtı’ndan Çeşme Kalesi’ne kadar taşıyarak coşkunun simgesi oldu.

Festival ateşi törenle yakıldı

25 Eylül Cumartesi günü Çeşme Kalesi önünde düzenlenen açılış töreninde, öğrencilerin taşıdığı meşalelerle festival ateşi, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan ve Çeşme Müze Müdürü Seher Hoşgör tarafından yakıldı.

“Çeşme turizmini dokuz aya yaymayı hedefliyoruz”

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Maraşlı, festivalin hem kültürel hem de ekonomik anlamda ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımızın birkaç yıldır başarıyla yürüttüğü Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında İzmir, ilk günden bu yana önemli bir yere sahip. Bu yıl festival coşkusu Çeşme’de de başladı. Dokuz gün sürecek etkinlikler kapsamında yaklaşık 36 farklı program düzenlenecek. Çeşme’nin kültürünü, tarihini ve doğasını tüm yönleriyle yaşatmayı hedefliyoruz. Bu tür organizasyonlar sayesinde turizmin sekiz-dokuz aya yayılmasını amaçlıyoruz.”

Maraşlı, festivalin bölgeye ve ülke turizmine hayırlı olmasını dileyerek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

“Sanat ve tarihin buluştuğu bir festival”

Çeşme Müze Müdürü Seher Hoşgör ise konuşmasında, festivalin Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini gözler önüne serdiğini vurguladı:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen Kültür Yolu Festivalleri, ülkemizin en geniş kapsamlı kültür-sanat projesidir. Dokuz gün boyunca İzmir ve Çeşme’de sergiler, sempozyumlar, atölyeler ve dinletilerle zengin bir program sanatseverleri bekliyor. Her etkinlik, kültürümüzün derinliğini ve sanatımızın çeşitliliğini yansıtırken Çeşme’nin tarihi atmosferiyle bütünleşecek.”

Sergiler sanatseverlerle buluştu

Açılışın ardından Çeşme Kalesi’nde Doğa Ergun’un “Çeşme Sualtı Güzellikleri” fotoğraf sergisi ve Cem Özipek’in “Denizden Gelen Heykel Sergisi” sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bunun yanı sıra:

Ceneviz Kulesi Sergi Alanı’nda Ali Rıza İşipek Koleksiyonu ve “Gemi Tasvirleri Sergisi”,

Çeşme Kent Belleği Müzesi’nde Deniz Deviren ve kursiyerlerinin “Çeşme’nin Tarihi Yapıları Fotoğraf Sergisi” ile “Çeşme’nin Çeşmeleri Suluboya Resim Sergisi”,

Aya Haralambos Kilisesi’nde Nilgün Sim Süldür Koleksiyonu “Bizans’tan Anadolu’ya İz Bırakan Kadınlar” ve Dilek Sekülü’nün “Uygarlıkların Işığında Seramik Sergisi”,

Radisson Blu Oteli’nde Gülnaz Ertan ve İkbal Balcı’nın “İzmir ve Çeşme’den Esintiler” resim sergileri sanatseverlerle buluştu.

Sergiler 2 Kasım’a kadar açık

Çeşme’de başlayan etkinlikler kapsamında açılan tüm sergiler 2 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Festival boyunca hem İzmir hem Çeşme, sanatın ve kültürün bir arada hissedileceği bir atmosfer sunacak.