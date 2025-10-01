Son Mühür- Çankırı'nın ilçelerinden Ilgaz, bugün öğle saatlerinde meydana gelen bir depremle sarsıldı. Yerin yaklaşık 10,43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının, bölge halkında kısa süreli endişeye yol açtığı bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, yetkililer bölgeyi yakından takip ettiklerini açıkladı.

Sarsıntının detayları ve merkez üssü

AFAD tarafından edinilen bilgilere göre, deprem 1 Ekim 2025 tarihinde, tam olarak saat 12:24:16 TSİ'de (Türkiye Saati İle) meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü, moment magnitüd ölçeğiyle 3.5 Mw olarak ölçüldü. Bu büyüklük, depremin hafif şiddette olduğunu ve genellikle büyük hasara yol açmadığını gösteriyor.

Depremin merkez üssü olarak Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının koordinatları ise 41.05139 Kuzey Enlemi ile 33.72417 Doğu Boylamı olarak kaydedildi.

Derinlik verileri

3.5 büyüklüğündeki bu sarsıntının en dikkat çekici teknik verilerinden biri, derinlik bilgisi oldu. Depremin odak noktasının yerin 10.43 kilometre altında olduğu belirlendi. Sığ sayılacak bu derinlik, deprem enerjisinin yüzeye yakın bir noktada açığa çıktığını ve bu durumun hissedilme oranını artırdığını gösteriyor.

Ilgaz ve çevresi, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yakın kollarına sahip olması nedeniyle yüksek sismik aktiviteye sahip bir bölge olarak biliniyor.