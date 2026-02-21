Son Mühür- Trendyol Süper Lig'in zirvesinde heyecan fırtınası Konya'da esmeye devam ediyor. Şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından birinde lider Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında üç puan mücadelesi veriyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın atmosferinde başlayan müsabakanın ilk bölümü, her iki ekibin de taktiksel disiplini elden bırakmadığı, temponun bir an olsun düşmediği bir futbol resitaline sahne oluyor.

Saha içinde taktik savaşları ve kadro seçimleri

Ev sahibi Konyaspor, lider karşısında dirençli bir oyun kurgusuyla sahaya çıktı. Bahadır'ın kalesini koruduğu yeşil-beyazlılarda; Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz ve Muleka galibiyet için ter döküyor. Konuk ekip Galatasaray ise sahada Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai ve Icardi on biriyle yer alarak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte orta sahaların çok hızlı geçilmesi, maçın her iki yöne de evrilebileceğinin sinyallerini verdi.

Konyaspor kanat organizasyonlarıyla yükleniyor

Müsabakanın ilk dakikalarında Konyaspor, özellikle kanat organizasyonları ve Deniz Türüç'ün etkili ortalarıyla Galatasaray savunmasını zorlamayı denedi. 6. ve 8. dakikalarda gelişen tehlikeli ataklarda Lemina ve Singo kritik müdahalelerle topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu. Ev sahibi ekibin ön alanda uyguladığı yoğun pres, sarı-kırmızılı oyuncuların oyun kurma sürecini sekteye uğratırken, 26. dakikadan itibaren bu baskının şiddeti daha da arttı. Muleka'nın ceza sahası dışından yaptığı denemeler ise Galatasaray defans bloğuna çarparak kaleye ulaşamadı.

Galatasaray savunma arkasına uzun toplarla çıkıyor

Okan Buruk'un öğrencileri, maçın genelinde kaleci Uğurcan Çakır'ın savunma arkasına attığı derinlemesine paslarla pozisyon üretmeye çalıştı. 11. dakikadan itibaren belirginleşen bu oyun planında, ileri uçtaki oyuncuların hızıyla sonuç alınmak istendi. 17. dakikada Sane ile gelişen hızlı hücumda Konyaspor savunması son anda araya girerken, Icardi'nin ceza sahası içerisinde yarattığı karamboller Konyaspor kalesinde soğuk rüzgarlar estirdi. Özellikle 13. dakikadaki Icardi hamlesi, golün habercisi niteliğindeydi ancak vuruş kaleye yönelmedi.

Gol sinyalleri ve Icardi'nin kaçırdığı net pozisyon

İlk yarım saatlik dilimin en net fırsatları Galatasaray adına üst üste geldi. 28. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası içerisinden çektiği sert şut az farkla auta giderken, asıl heyecan 30. dakikada yaşandı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ceza sahasının sağ çaprazından bulduğu müsait pozisyonda şutunu çıkardı ancak top filelerle buluşmak yerine yan ağlarda kaldı.