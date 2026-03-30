İddialara göre Galatasaray yönetimi, taraftarların buluşma noktası olacak tematik kafeler açarak kulübün marka değerini günlük yaşama taşımayı hedefliyor. Franchise modeliyle büyümesi öngörülen GS Kafe projesinin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp Türkiye genelinde yaygınlaşması planlanıyor.

GS Kafe ilk olarak nerede açılacak?

GS Kafe'nin ilk şubelerinin İstanbul'da faaliyet göstermesi bekleniyor. RAMS Park çevresi ve İstiklal Caddesi, ilk açılış için değerlendirilen lokasyonlar arasında yer alıyor. Özellikle maç günlerinde taraftarların yoğun şekilde akın ettiği bu bölgeler, kafe konsepti için stratejik öneme sahip. Sarı kırmızılı camianın kalbi olan bu semtlerde açılacak kafelerin, maç öncesi ve sonrası buluşma merkezi haline gelmesi öngörülüyor.

İstanbul dışında hangi şehirlerde GS Kafe açılacak?

İddialara göre GS Kafe projesi yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Franchise sistemiyle yatırımcıların da dahil edileceği modelde kafelerin 81 ilde konumlanması hedefleniyor. Bu kapsamda Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler, kafe zincirinin yayılacağı ilk adresler arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın bu şehirlerdeki geniş taraftar tabanı, projenin ticari başarısı açısından belirleyici bir faktör olarak değerlendiriliyor.

GS Kafe iddiası resmi olarak doğrulandı mı?

Sosyal medyada büyük ilgi gören GS Kafe iddiası henüz Galatasaray yönetimi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Kulüpten konuyla ilgili herhangi bir açıklama ya da duyuru yapılmadı. Kafede sunulacak ürünlerin piyasa fiyatlarıyla rekabet edebilir düzeyde tutulacağı ve kulüp üyelerine özel indirimler uygulanacağı da iddialar arasında yer alıyor. Ancak tüm bu bilgiler şimdilik iddia aşamasında kalıyor ve resmi onay bekliyor.

GS Kafe ne zaman açılacak?

GS Kafe için kesin bir açılış tarihi henüz paylaşılmadı. Projenin hayata geçip geçmeyeceği tamamen Galatasaray yönetiminin yapacağı resmi açıklamaya bağlı. Sarı kırmızılı taraftarlar, kulübün marka gücünü sosyal yaşama taşıyacak bu tür yatırım projelerini heyecanla bekliyor. Gelecek günlerde yönetimden konuya ilişkin net bir açıklama gelmesi bekleniyor.