Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğünü üstlenen Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği belirtildi.

“Emekleri için teşekkür ediyoruz”

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

“Galatasaray Çağdaş Faktoring’de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun’a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.”

Galatasaray’da kısa süren görev

Ekrem Memnun, kariyeri boyunca hem erkek hem kadın basketbol branşlarında önemli deneyimler edinen bir isim olarak biliniyordu. Sarı-kırmızılı kulüpteki görev süresi kısa sürse de takıma disiplin ve tecrübe kazandırmasıyla öne çıkmıştı.