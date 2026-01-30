Kura sonucunun ardından akıllara 2013-2014 sezonundaki unutulmaz karşılaşma geldi. Yoğun kar yağışı altında oynanan ve Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maç, Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz anları arasında yerini almıştı.

Galatasaray Juventus maçı ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile Juventus arasındaki maçların tarihleri belli oldu. İlk karşılaşma 17 Şubat 2026'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak. Rövanş maçı ise 24 Şubat 2026'da Juventus'un sahasında gerçekleşecek.

Galatasaray lig aşamasını nasıl tamamladı?

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 maçta 10 puan topladı. Son maçında Manchester City'ye 2-0 yenilen Galatasaray, puanıyla 20. sıraya yerleşerek play-off turuna katılmaya hak kazandı. Victor Osimhen, lig aşamasında attığı 6 golle takımının en golcü oyuncusu oldu ve turnuvanın en golcü ilk 5 oyuncusu arasına girdi.

Juventus nasıl bir sezon geçiriyor?

Juventus, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı. İtalyan ekibi 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Torino temsilcisinin kadrosunda milli futbolcumuz Kenan Yıldız da yer alıyor. Bu durum, eşleşmeyi Türk futbolseverler için daha da özel kılıyor.

2013'teki unutulmaz Galatasaray Juventus maçı

Galatasaray ile Juventus arasındaki en unutulmaz karşılaşma 2013-2014 sezonunda yaşandı. 10 Aralık 2013'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı ve ertesi güne ertelendi.

11 Aralık'ta kaldığı yerden devam eden maçta saha tamamen karla kaplıydı. Zorlu zemin koşullarına rağmen büyük mücadele sergileyen Galatasaray, 85. dakikada golü buldu. Didier Drogba'nın kafayla indirdiği topu Wesley Sneijder muhteşem bir vuruşla ağlara gönderdi. Bu gol, Galatasaray'ı son 16 turuna taşırken Juventus'u turnuvanın dışına bıraktı.

Kar altındaki bu zafer, Türk futbol tarihinin en özel anları arasında yerini aldı. Tribünlerdeki taraftarların coşkusu ve beyaza bürünen stat görüntüleri, futbol tarihine damga vurdu.

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar

Galatasaray ve Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce birkaç kez karşılaştı. İlk buluşma 1998-99 sezonunda yaşandı. Deplasmandaki maç 2-2 sona erdi. İstanbul'daki maç ise çeşitli nedenlerle ertelendi ve 1-1 berabere bitti. 2003-04 sezonunda da iki takım aynı grupta yer almıştı.

Turu geçen takımı ne bekliyor?

Play-off turunu geçen takım, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle eşleşecek. Bu eşleşme 27 Şubat'taki kura çekimiyle belirlenecek. Şampiyonlar Ligi finali ise 31 Mayıs 2026'da Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.