Son Mühür - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Bu turda mücadele eden Galatasaray, Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul’da, rövanşı ise Torino’da oynayacak.

İşte, play-off eşleşmeleri

Galatasaray - Juventus

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiakos - Bayer Leverkusen

Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter

Monaco - PSG

Karabağ - Newcastle United

Club Brugge - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak karşılaşmaların takvimi şöyle: Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs (Budapeşte)