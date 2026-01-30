Son Mühür - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Bu turda mücadele eden Galatasaray, Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul’da, rövanşı ise Torino’da oynayacak.

İşte, play-off eşleşmeleri

  • Galatasaray - Juventus
  • Borussia Dortmund - Atalanta
  • Olympiakos - Bayer Leverkusen
  • Benfica - Real Madrid
  • Bodo/Glimt - Inter
  • Monaco - PSG
  • Karabağ - Newcastle United
  • Club Brugge - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak karşılaşmaların takvimi şöyle:

  • Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
  • Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
  • Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
  • Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
  • Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

Kaynak: Haber Merkezi