Son Mühür - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Bu turda mücadele eden Galatasaray, Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul’da, rövanşı ise Torino’da oynayacak.
İşte, play-off eşleşmeleri
- Galatasaray - Juventus
- Borussia Dortmund - Atalanta
- Olympiakos - Bayer Leverkusen
- Benfica - Real Madrid
- Bodo/Glimt - Inter
- Monaco - PSG
- Karabağ - Newcastle United
- Club Brugge - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak karşılaşmaların takvimi şöyle:
- Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
- Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
- Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
- Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
- Final: 30 Mayıs (Budapeşte)
Kaynak: Haber Merkezi