Sanal futbol arenasında heyecan yeni serinin çıkışıyla devam ederken, takımını dijital sahada yönetmek isteyen Galatasaray taraftarları oyuncu veri tabanını mercek altına alıyor. Kariyer modu ve çevrimiçi karşılaşmalar öncesinde, kadrodaki futbolcuların genel güçleri ile hücum istatistikleri oyuncular tarafından detaylıca inceleniyor.

EA SPORTS FC 27 GALATASARAY KADROSUNDA EN YÜKSEK REYTİNG KİMİN?

Tüm ekibin zirvesine 85 genel yetenek (GEN) seviyesiyle Nijeryalı santrfor Victor Osimhen oturdu. Listenin ikinci basamağında 83 puan alan sol kanat Rafael Leao kendisine yer bulurken, orta sahanın sigortası Lucas Torreira 81 reytingle takımın öne çıkan diğer ismi olmayı başardı.

VİCTOR OSİMHEN, RAFAEL LEAO VE LEROY SANE'NİN KART ÖZELLİKLERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Rakiplerin korkulu rüyası olacak dünyaca ünlü hücum oyuncularının yetenek kartlarındaki puan dağılımları şu verilerle belgelendi:

Victor Osimhen (85 GEN): İleri uçtaki gol silahının en çok göze çarpan özelliği 89 hız seviyesi ile 86 fiziksel dayanıklılığı. Nijeryalı yıldızın diğer değerleri ise 84 şut, 78 top sürme (dribling), 65 pas ve 51 savunma (defans) olarak karta yansımış durumda.

Rafael Leão (83 GEN): Sol kanat pozisyonunda görev yapan oyuncu, 93 gibi oldukça yüksek bir sürat puanına sahip. Bu çabukluğunu 83 seviyesindeki top sürme becerisiyle destekliyor.

Leroy Sané (80 GEN): Sağ açığın tecrübeli ismi dijital arenada 84 hız ve 83 dribling istatistikleriyle değerlendirildi. Alman kanat oyuncusunun pas değeri 78, şut kalitesi 79, fiziksel gücü 65 ve savunma puanı 29 olarak tescillendi.

SARI-KIRMIZILI TAKIMIN DİĞER YILDIZLARI OYUNDA KAÇ PUAN ALDI?

Geniş rotasyondaki yerli isimlerin, savunma kurgusunun ve takıma katılan diğer sürpriz yeteneklerin FC 27 değerlendirme tablosu şu şekilde sıralanıyor:

80 Puan (GEN) Klasmanı: Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Gabriel Sara.

79 Puan (GEN) Klasmanı: Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün.

78 Puan (GEN) Klasmanı: İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Wilfried Singo, Roland Sallai.

76 Puan (GEN): Lesley Ugochukwu.

75 Puan (GEN): Evren Eren Elmalı, Ismail Jakobs.

74 Puan ve Altındaki İsimler: Victor Nelsson (74), Kaan Ayhan (73), Günay Güvenç (72), Kazımcan Karataş (67), Jankat Yılmaz (66), Arda Ünyay (65). Barcelona Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İçeriği Görüntüle