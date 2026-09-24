Dijital futbol dünyasının bir numaralı adresi olan FC 27'de, yaz transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe'nin oyuncu veri tabanı oyuncularla paylaşıldı. Taraftarlar, gamepad başına geçmeden önce yeni transferlerin yeşil sahadaki hız, şut ve pas değerlerini mercek altına almaya başladı.

EA FC 27 FENERBAHÇE KADROSUNDA EN YÜKSEK REYTİNGE SAHİP İSİMLER KİMLER?

Listenin zirvesini, 83 genel değerlendirme seviyesiyle iki dünya yıldızı paylaşıyor. Fransız ön libero N'Golo Kanté ile İngiliz sağ açık Mason Greenwood, sarı-lacivertli ekibin en donanımlı kartları olarak belirlendi. Zirvedeki bu ikiliyi birer puan farkla takip eden isimler ise 82 gücündeki file bekçisi Ederson, pivot santrfor Romelu Lukaku ve yetenekli ayak Marco Asensio oldu.

MASON GREENWOOD, ROMELU LUKAKU VE MARCO ASENSIO'NUN OYUN İÇİ KART ÖZELLİKLERİ NASIL?

Sanal arenada rakiplerin korkulu rüyası olması beklenen yeni hücum hattının detaylı yetenek dağılımları şu istatistiklerle tescillendi:

Mason Greenwood (83 Genel): 85 şut bitiriciliği ve 84 top sürme kapasitesiyle ofansif anlamda takımın en etkili silahı konumunda. İngiliz oyuncunun oyun kurma becerisini yansıtan pas gücü 78 iken, hızı 83 olarak karta yansımış.

Romelu Lukaku (82 Genel): İleri uçtaki Belçikalı golcü, ağları sarsma konusundaki yeteneğini 82 şut gücüyle kanıtlıyor. Ayrıca 78 fiziksel dayanıklılık, 77 sprint ve 75 pas becerisi barındırıyor.

Marco Asensio (82 Genel): 10 numara pozisyonundaki İspanyol yıldızın teknik zekası; 82 pas ve 82 dribling istatistikleriyle oyuna aktarılmış. Hız değeri 73 ile nispeten düşük kalsa da şut isabet oranı 81 seviyesini buluyor.

TALİSCA, KEREM AKTÜRKOĞLU VE DİĞER YILDIZLARIN PUAN DAĞILIMI

Sarı-lacivertli ekibin geniş rotasyonunda bulunan diğer kilit transferler, savunma sigortaları ve yerli isimlerin FC 27 değerlendirmeleri şu şekilde sıralandı:

81 Puan Sınıfı: Mattéo Guendouzi, Anderson Talisca, Vedat Muriqi ve Milan Škriniar.

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79 Puan Sınıfı: Sofyan Amrabat ve Kerem Aktürkoğlu. (Milli yıldız Kerem'in kanattaki çabukluğu, 86 hız puanıyla oyuna taşındı.)

78 Puan Sınıfı: Dominik Livakovic ve Diego Carlos.

77 Puan Sınıfı: Nélson Semedo ve İsmail Yüksek.

76 Puan: Jayden Oosterwolde. (Defans hattında yer almasına rağmen 88 hız verisiyle takımın en süratli ismi unvanını elinde tutuyor.)

74 Puan Sınıfı: İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü.