Barcelona Anadolu Efes maçı öncesinde lacivert beyazlı ekip sezona moralli ve galibiyetle başlamayı hedefliyor. Gözler İspanya'ya çevrildi. Yeni transferleriyle güçlenen temsilcimiz zorlu deplasmandan zaferle dönmek için tüm kozlarını sahaya sürecek.

Katalan ekibi ise kendi seyircisi önünde hata yapmamak adına maça yüksek tempolu savunmayla başlamayı planlıyor. İki ekibin taktik savaşı basketbolseverlere seyir zevki yüksek bir mücadele vaat ediyor. Nefesler tutuldu.

Barcelona Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Barcelona ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 21.30'da Palau Blaugrana salonunda oynanacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Şifreli platform yayınıyla ekranlara gelecek dev randevuda düdük saatinde çalacak.

İspanya'daki zorlu randevu öncesinde hakem üçlüsü ve masa görevlileri hazırlıklarını tamamladı. Temsilcimiz maç sabahı gerçekleştirdiği şut antrenmanıyla taktik provalarını noktaladı. Takımda moraller yerinde.

Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları

Sezonun açılış haftasında oynanacak mücadele iki köklü kulübün rekabetine yeni bir sayfa ekleyecek. Deplasman karnesini geliştirmek isteyen Efes mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Heyecan dorukta.

Bilgi Başlığı Karşılaşma Ayrıntısı Karşılaşma Barcelona - Anadolu Efes Organizasyon THY EuroLeague 2026-2027 Sezonu Maç Tarihi 24 Eylül 2026 Perşembe Başlama Saati 21.30 (TSİ) Oynanacağı Salon Palau Blaugrana (Barselona) Canlı Yayın Kanalı S Sport ve S Sport Plus

Gruptaki puan dengelerini doğrudan etkileyecek olan randevu, averaj hesapları açısından da iki takım adına büyük ehemmiyet taşıyor.

Lacivert beyazlıların Avrupa hedefi ve kadro durumu

Koç ve teknik heyet pota altındaki ribaund üstünlüğünü ele geçirerek tempoyu kontrol etmeyi amaçlıyor. Dış atışlardaki yüksek yüzde temsilcimizin deplasmandaki en büyük güvencesi olarak görülüyor. Hücum hattı hazır.

Kadroda eksik oyuncunun bulunmaması teknik ekibin elini rahatlatıyor. Geniş rotasyonla sahada kalacak temsilcimiz son saniyeye kadar mücadeleyi elden bırakmayacak.