Alman takımı ise geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik oynayan ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 yenilen Frankfurt, sahadan olumsuz bir sonuçla ayrıldı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yarınki maçta oynayıp oynamayacağı, antrenman sonrası netlik kazanacak. Nijerya Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda karşısında sakatlanan Osimhen, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor karşısında forma giyememişti. Ayak bileğindeki gerilme ve kanama nedeniyle yoğun tedavi gören Osimhen, maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın performansı

Galatasaray, oynadığı son 16 resmi maçın tamamını galibiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş derbisinde aldıktan sonra çıktığı 16 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1 ve Trabzonspor'u 3-0 yenmeyi başardı. Bu sezon ligde ise Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla mağlup eden “Cimbom”, son olarak Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu maçlarda toplam 47 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 5 gol gördü.