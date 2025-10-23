Son Mühür - Bodo/Glimt maçından önce Galatasaray taraftarlarının Filistin’e destek için gerçekleştirdiği koreografinin UEFA tarafından cezalandırılabileceği iddia edildi. İngiliz medyası, Avrupa futbolunun yönetim organının bu konuda soruşturma açabileceğini bildirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek önemli bir zafer kazandı. Ancak maç öncesinde tribünlerde açılan Filistin temalı koreografi büyük ses getirdi. Taraftarlar, üzerinde İngilizce “Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)” yazan dev bir Filistin bayrağı açtı. Bu anlamlı destek, dünya genelinde geniş yankı uyandırırken, İngiliz medyasından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.