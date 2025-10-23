Son Mühür- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında aldığı galibiyetin ardından kasasını büyüttü. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi’nden toplamda 33 milyon euro gelir elde etmiş oldu.

Bodo/Glimt galibiyetiyle ikinci zafer

Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta Liverpool’u 1-0 yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hafta elde edilen zafer, hem puan tablosunda hem de mali gelirler açısından kritik bir adım olarak öne çıktı.

5 milyon euroyu aşan gelir

Hürriyet’in aktardığına göre, Galatasaray Bodo/Glimt galibiyetiyle yalnızca UEFA galibiyet primi olarak 2.1 milyon euro kazandı. Ancak maç günü bilet gelirleri, GS Store mağazalarının cirosu ve stadyum gelirleri de hesaba katıldığında, toplam kazanç 5 milyon euroyu buldu. Bu rakam, güncel kur ile yaklaşık 250 milyon Türk lirasına denk geliyor.

Toplam gelir 33 milyon euroya ulaştı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne katılım bedeli olarak geçtiğimiz ay 23 milyon euro almıştı. Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında elde edilen galibiyetlerle birlikte, sarı-kırmızılıların toplam Devler Ligi geliri 33 milyon euroya yükseldi. Bu rakam, Galatasaray’ı turnuvanın en kazançlı kulüplerinden biri haline getirdi.

Avrupa arenasında Türkiye’yi temsil ediyor

Hem sportif hem de ekonomik anlamda başarılı bir dönem geçiren Galatasaray, UEFA sıralamasında Türkiye’ye de önemli katkılar sağlıyor. Okan Buruk yönetimindeki ekip, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Ajax deplasmanında sahaya çıkacak.