Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta karşılaşmaları sürerken, Galatasaray önemli bir mücadeleye daha hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Norveç’in Bodo Glimt takımını RAMS Park’ta ağırlayacak. Avrupa sahnesinde güçlü bir performans sergilemek isteyen Galatasaray, taraftarının desteğiyle galibiyet peşinde olacak.

Michael Oliver yönetecek

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak olan maç, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver tarafından yönetilecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Dördüncü hakem Andrew Madley olurken, VAR’da Andrew Dallas görev alacak, AVAR pozisyonunda ise Clay Ruperti bulunacak.

Son maçlar

Grubun açılış maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 yenilen Galatasaray, ikinci haftada Liverpool’u sahasında 1-0 yenerek moral kazanmıştı. Şimdi ise Bodo/Glimt karşısında kazanılacak bir galibiyetle grup içindeki iddiasını artırmak istiyor.