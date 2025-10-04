Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta derbi heyecanı yaşadı. Galatasaray, ilk yarıda hem sakatlık hem de kırmızı kart sorunuyla mücadele etti. Bu önemli maçta Galatasaray, üst üste gelen olumsuzluklarla zorlu bir sınav verdi.

Wilfried Singo şoku: 24. dakikada oyun dışı

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Wilfried Singo, karşılaşmanın 20. dakikasında arka adalesindeki ağrı nedeniyle sağlık ekibiyle kısa bir görüşme yaptı. Singo bir süre daha sahada kalmayı denedi fakat ağrıları nedeniyle 24. dakikada kenara işaret verdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine Roland Sallai maça dahil oldu, teknik ekipte moraller bozuldu.

Galatasaray 10 kişi: Davinson Sanchez kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 34. dakikasında derbinin kritik anı yaşandı. Beşiktaş’ın atağında Rafa Silva, kaleci Uğurcan Çakır’la karşı karşıya kalırken savunmacı Davinson Sanchez müdahalede bulundu. Hakem Yasin Kol, pozisyonu değerlendirdikten sonra Sanchez’e direkt kırmızı kart gösterdi. Galatasaray sahada 10 kişi kalırken, Beşiktaş baskı kurmaya başladı. Son altı derbide altıncı kırmızı kart görüldü, sarı-kırmızılı ekip zorlu dakikaların ardından mücadeleye on kişi devam etti.

Önemli detaylar ve rekorlar

İlk yarıda yaşanan bu gelişmeler, Galatasaray’ın derbideki performansını etkiledi. Beşiktaş ise bu fırsatı değerlendirmeye çalıştı. Her iki takımın golcülerinden Mauro Icardi ve Rafa Silva ön plana çıkarken, işin rengi karşılaşmanın devamında değişti. Galatasaray’ın evinde Beşiktaş’a karşı galibiyet serisi sürerken, bu sezon ligde ilk defa kırmızı kartla eksik kaldı. Taraftarlar, sakatlık ve kart nedeniyle derbide yaşananları uzun süre konuşacak gibi görünüyor.