Trendyol Süper Lig’de 8. hafta mücadelesi, ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş arasında nefes kesen bir derbiye sahne oluyor. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahadan galibiyetle ayrılarak lige hareket kazandırmak isterken, Galatasaray ise evinde oynayacağı maçta rakibini yenerek puan farkını açmayı hedefliyor.

Galatasaray – Beşiktaş derbisi 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20:00’de oynanacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, Beşiktaş’a karşı evinde en son yenilgisini 2016-2017 sezonunda, Anderson Talisca’nın attığı golle 1-0 kaybederek yaşamıştı.

Derbiye hazırlıklar sürüyor

Her iki takım da derbiye tam kadro hazırlanıyor ve taraftarlar maç öncesi heyecanla bekliyor. Saha içinde uygulanacak taktikler ve oyuncu performansları maç sonucunu belirleyecek.

Galatasaray ve Beşiktaş, ligdeki hedefleri doğrultusunda sahada üstünlük kurmak için mücadele edecek.