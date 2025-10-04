Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran’ın sakatlık sürecinde sona yaklaşıldı. 27 Ağustos’ta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan genç futbolcunun sahalara dönüş tarihi netleşti.

Ağustos’tan bu yana forma giyemedi

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica karşısında sakatlanan Jhon Duran, o tarihten bu yana takımdan ayrı kaldı. Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu, Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Zagreb ve Nice maçlarında da görev alamadı.

Ağrıları devam etti, tedavi süreci uzadı

İğne tedavisi uygulanan Duran’ın yapılan MR kontrollerinde herhangi bir yapısal soruna rastlanmadı. Ancak oyuncunun ağrılarının devam etmesi nedeniyle dönüş süreci planlanandan uzun sürdü. Teknik heyet, oyuncunun tam olarak iyileşmeden sahaya dönmesini riskli bulduğu için ekim ayında da forma giymemesine karar verdi.

Hedef 2 Kasım’daki Beşiktaş derbisi

Fenerbahçe sağlık ekibinden alınan bilgilere göre, Jhon Duran kasım ayı itibarıyla tam olarak hazır hale gelecek. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda 21 yaşındaki futbolcunun 2 Kasım’da oynanacak Beşiktaş derbisinde kadroya dönmesi bekleniyor.

Üç maç daha kaçıracak

Bu süreçte Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında da forma giyemeyecek olan Duran’ın, derbi öncesinde takımla tam antrenmanlara başlaması planlanıyor. Fenerbahçe teknik heyeti, oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ederek dönüş tarihini netleştirecek.