Çoban, pozisyonun yakın mesafede gerçekleştiğini ve Kazımcan’ın kolunun doğal bir duruş sergilediğini ifade ederek hakemin devam kararını isabetli buldu. Ayrıca VAR’ın müdahalede bulunmamasını da doğru bir uygulama olarak değerlendirdi.

Yıldırım, Kazımcan’ın sol kolunu açarak alanı genişlettiğini ve adeta bir engel oluşturduğunu belirtti. Pozisyonun tartışmaya açık olduğunu kabul etse de kendi değerlendirmesinin penaltı yönünde olduğunu dile getirdi.

Bahattin Duran: ''Kazımcan'ın kolu doğal konumda''

Duran, elle oynamanın futbolda en fazla yoruma açık başlıklardan biri olduğuna dikkat çekti. Topun ele temas ettiğini ancak Kazımcan’ın kolunun doğal bir pozisyonda bulunduğunu söyleyerek verilen devam kararını yerinde gördüğünü ifade etti.

Erman Toroğlu: "Futbol ahlakıyla bağdaşmayan bir durum"