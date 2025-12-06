Son Mühür - Galatasaray – Samsunspor karşılaşmasının 90+7. dakikasında Kazımcan’ın elle oynadığı iddiası üzerine tartışılan pozisyon, beIN Trio ekibi ve hakem yorumcularınca detaylı biçimde ele alındı. Pozisyona yönelik yorumlar birbirinden farklı olunca, hakem otoriteleri arasında belirgin bir görüş ayrılığı meydana geldi.
Deniz Çoban'a göre 'penaltı' değil
Çoban, pozisyonun yakın mesafede gerçekleştiğini ve Kazımcan’ın kolunun doğal bir duruş sergilediğini ifade ederek hakemin devam kararını isabetli buldu. Ayrıca VAR’ın müdahalede bulunmamasını da doğru bir uygulama olarak değerlendirdi.
Bülent Yıldırım 'penaltı' dedi
Yıldırım, Kazımcan’ın sol kolunu açarak alanı genişlettiğini ve adeta bir engel oluşturduğunu belirtti. Pozisyonun tartışmaya açık olduğunu kabul etse de kendi değerlendirmesinin penaltı yönünde olduğunu dile getirdi.
Bahattin Duran: ''Kazımcan'ın kolu doğal konumda''
Duran, elle oynamanın futbolda en fazla yoruma açık başlıklardan biri olduğuna dikkat çekti. Topun ele temas ettiğini ancak Kazımcan’ın kolunun doğal bir pozisyonda bulunduğunu söyleyerek verilen devam kararını yerinde gördüğünü ifade etti.
Erman Toroğlu: "Futbol ahlakıyla bağdaşmayan bir durum"
Toroğlu, pozisyonun açık bir penaltı olduğunu öne sürerek VAR’ın müdahalede bulunmamasını “futbol ahlakıyla bağdaşmayan bir durum” şeklinde eleştirdi.
Fırat Aydınus da 'penaltı' dedi
Aydınus, Kazımcan’ın refleksle kolunu açtığını ve bu hareketin doğal bir kol duruşu sayılmayacağını ifade ederek pozisyonun penaltı niteliği taşıdığını söyledi.