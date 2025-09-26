A Spor’un aktardığı habere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir araya geldi. Görüşmede, Demirel’in kulüpte üstlenebileceği rollerin değerlendirildiği ifade edildi.

“Her göreve hazırım” mesajı

Volkan Demirel’in görüşmede, kendisine hem teknik kadroda hem de idari bölümde verilecek her görevde çalışmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi. Bu yaklaşım, sarı-lacivertli camiada olumlu karşılandı.

Fenerbahçe’de 17 yıllık efsane

Volkan Demirel, 17 sezon boyunca Fenerbahçe formasını giydi. Bu süre zarfında 5 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 3 kez Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Kariyeri boyunca takım kaptanlığı da yapan Demirel, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde özel bir yer edindi.

Camia heyecanla bekliyor

Sadettin Saran yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren Fenerbahçe’de, Volkan Demirel’in geri dönüş ihtimali taraftarları heyecanlandırdı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.