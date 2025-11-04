Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf konuk ekip oldu. Antalyaspor, rakibini 1-0 mağlup ederek uzun süredir beklediği galibiyete kavuştu.

Maçta tek gol Yohan Boli’den geldi

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Ancak gol sesi ikinci yarıda geldi. 75. dakikada sahneye çıkan Yohan Boli, Antalyaspor’a 3 puanı getiren golü kaydetti. Eyüpspor, kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrıldı.

Erol Bulut dönemi siftah yaptı

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Takım, sahada gösterdiği mücadeleci oyunla taraftarlarına umut verdi.

Antalyaspor çıkış peşinde

Bu kritik galibiyetle puanını 13’e yükselten Akdeniz temsilcisi, ligde moral buldu. Antalyaspor, bir sonraki hafta Beşiktaş’ı konuk ederek çıkışını sürdürmek isteyecek.

Eyüpspor evinde hayal kırıklığı yaşadı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor ise 8 puanda kaldı. İstanbul temsilcisi, iyi mücadele etmesine rağmen gol yollarında etkili olamadı. Ligdeki bir sonraki maçta Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Eyüpspor, kötü gidişi durdurmak istiyor.