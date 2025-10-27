Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığına dair açıklamalarının ardından, Türk futbolunda skandalın boyutu büyüyor. Yeni iddialara göre yalnızca hakemler değil; kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanları da yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştı.

“Futbol ailesinde 3 bin 700 kişi mercek altında”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrası HT Spor canlı yayınına katılan gazeteci Tahir Kum, soruşturmanın kapsamını genişleten bilgileri paylaştı. Kum, federasyonun yaklaşık bir ay önce başlattığı incelemenin futbolun tüm paydaşlarını kapsadığını belirterek, “Kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar, futbolcular ve hakemler dahil toplam 3 bin 700 kişi hakkında inceleme yapılıyor” dedi.

Uluslararası iş birliğiyle detaylı soruşturma

Tahir Kum’un aktardığına göre, TFF soruşturmayı yalnızca yurt içi kaynaklarla sınırlı tutmadı. Federasyonun anlaşmalı olduğu bir şirket aracılığıyla hem ulusal hem uluslararası bahis firmalarıyla veri paylaşımı sağlandı. “Kimlerin bahis hesabı var, kim kaç kez oynamış, kazanç oranı nedir; tüm bu bilgiler yasal ve uluslararası kanallar üzerinden inceleniyor” ifadelerini kullanan Kum, sürecin geniş bir veri analiziyle yürütüldüğünü belirtti.

Kulüp başkanından masöre herkes dahil

Yapılan incelemelerde elde edilen veriler, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Kum’un verdiği bilgilere göre, bir kulüp başkanının 3 bin 57 kez bahis oynadığı ve 476 kez kazanç elde ettiği tespit edildi. Benzer şekilde bir masörün 2 bin 399 kez bahis yaptığı, bir futbolcunun ise 1.950 kez oynayıp 340 kez kazandığı belirlendi. Bazı teknik adam ve futbolcuların toplamda 15 bin 987 kez bahis oynayarak 3 binin üzerinde kazanç sağladığı iddia edildi.

Skandalın fitilini ateşleyen karşılaşma

Bahis soruşturmasının geçmişi, Ankaraspor–Nazillispor arasında oynanan ve yaklaşık iki yıl süren bir incelemeye konu olan karşılaşmaya uzanıyor. Tahir Kum, “O dönemde futbolcu, yönetici ve başkanların yüksek oranlı bahis oynadığı belirlenmişti. Bu olay, Hacıosmanoğlu’nun daha geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmasına zemin hazırladı” dedi.

“Sadece hakemler değil”

Kum, sürecin yalnızca hakemlere yönelik olmadığını vurguladı: “Elde edilen ilk sonuçlara göre bahis sisteminde yalnızca hakemler değil; kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular da yer alıyor.” TFF’nin, Spor Toto Teşkilatı’na yazı yazarak futbol karşılaşmalarında hakem kararlarına bağlı özel bahislerin kaldırılmasını talep edeceği de öğrenildi. Bu kapsamda “VAR’a kaç kez gidilir” veya “hangi oyuncu kırmızı kart görür” gibi özel bahis seçeneklerinin iptali gündeme geldi.

TFF’nin kararlılığı: “Futbolda temiz sayfa açılacak”

Federasyon kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TFF’nin önceliği Türk futbolundaki güven sorununu ortadan kaldırmak. Hacıosmanoğlu yönetimi, soruşturma tamamlandığında elde edilen tüm bulguların disiplin kurullarına iletileceğini ve “bahisle bağlantılı hiçbir isme tolerans gösterilmeyeceğini” vurguluyor.