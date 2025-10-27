Son Mühür - Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe’yi konuk etti. Rams Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Geriden gelerek kazandı

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi’den geldi. Göztepe’nin tek golünü ise 6. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Maçın en çok konuşulan pozisyonu 43. dakikada yaşandı; bu dakikada Victor Osimhen’le girdiği ikili mücadele sonucunda oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ardından pozisyonla ilgili değerlendirmede bulunan Victor Osimhen, açıklamaları sırasında Fenerbahçe’ye de gönderme yaptı:

"Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Net bir temas vardı. Diğer rakibimiz (Fenerbahçe) sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart”