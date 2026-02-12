Son Mühür - Japonya futbolunda 100. yıl kutlamaları kapsamında dikkat çeken bir değişiklik hayata geçirildi. Lig yönetimi, karşılaşmaların beraberlikle tamamlanmasının önüne geçmeyi hedefleyen yeni bir puanlama sistemini uygulamaya aldı.

Yeni sisteme göre bir maçın 90 dakikası eşitlikle sonuçlanırsa karşılaşma doğrudan penaltı atışlarına taşınacak ve ligde klasik anlamda beraberlik sonucu kaldırılmış olacak. Normal sürede kazanan takım 3 puan alırken, eşitliğin ardından yapılan penaltılarda galip gelen ekip 2 puan kazanacak, kaybeden taraf ise 1 puanla sahadan ayrılacak. Normal sürede mağlup olan takım ise puan elde edemeyecek.