Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, IBAN’ın hem yurt içinde hem de uluslararası para transferlerinde kullanılan kişiye özel bir numara olduğunu ifade etti. Yıldız, banka hesabı açılış süreçlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile vergi mevzuatı başta olmak üzere ilgili yasal düzenlemelerin esas alındığını belirtti.

Ciddi yaptırımlar...

Yıldız, IBAN’ın yalnızca hesap sahibinin işlemleri için kullanılması gerektiğini vurgulayarak, hesabın başkalarına kullandırılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Verilen bilgilere göre bu durum; suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık faaliyetleri, suç örgütlerine yardım edilmesi ve vergi mevzuatı açısından hasılatın kayıt dışı bırakılması gibi riskler barındırıyor. Bu nedenle IBAN bilgisinin başkalarına kullandırılmasının cezai yaptırımlara yol açabileceğini belirten Yıldız, ilgili kişinin mevzuattan doğan sorumluluklarla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

'IBAN mağduru' vurgusu

Yıldız, “IBAN mağdurları” ifadesinin, kişilerin kendi hesaplarını farkında olmadan suç teşkil edebilecek işlemler için başkalarına kullandırmaları sonucu ortaya çıktığını belirtti. Mağduriyet yaşanmaması için IBAN bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. Yıldız, alışveriş ya da hizmet alımı sırasında mutlaka fatura talep edilmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlara yönelik uyarılarını şu şekilde sıraladı: "Faturadaki firma veya kişi ile ödeme yapılan firmanın/kişinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Herhangi bir mal veya hizmet alınmamış firma veya kişilerin hesabına para transferi yapılmamalıdır." Yıldız, gerekli hassasiyet gösterilmediği takdirde terör örgütlerine yardım suçlaması başta olmak üzere kara para aklama, vergi kaçakçılığına iştirak, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları gibi pek çok mali ve cezai riskin ortaya çıkabileceğini belirtti. TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız, para transferlerinde doğru hesap bilgilerinin kullanılmasının ve dekont açıklama bölümünün mutlaka doldurulmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kişiler IBAN'larını hiçbir surette başka kişi veya kurumlara kullandırmamalıdır. Doğru hesaplara ve gerekli açıklamayı dekonta yazdırarak para transferleri yapmalıdır. Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir."