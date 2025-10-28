Bahis operasyonu kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından disipline sevk edilen 152 hakemin isimleri teker teker açıklanmıştı. Konuyla ilgili olarak ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yapılan ilk açıklamada; son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanlarının teminin gerçekleştirilmeye başlandığı duyurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son açıklama ise şu şekilde:

"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir."

