Orta Doğu’da kırılgan ateşkes yeniden bozuldu. İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik üç hava saldırısı düzenledi. Filistin kaynakları, hedef alınan bölgeler arasında Şifa Hastanesi’nin çevresinin de bulunduğunu bildirdi.

Netanyahu’dan “derhal saldırı” talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, güvenlik kabinesiyle yaptığı acil toplantının ardından orduya “ateşkes devam etse de güçlü bir karşılık verilmesi” talimatı verdiği öğrenildi.

Toplantıda, Hamas’ın son günlerdeki askeri hareketliliği ve sınır hattındaki gerilim değerlendirilirken, Netanyahu’nun “caydırıcılığı koruma” gerekçesiyle yeni hava operasyonlarına onay verdiği belirtildi.

Gazze’ye üç ayrı hava saldırısı

Talimatın ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzey ve batı kesimlerinde en az üç hava saldırısı gerçekleştirdi. Filistin medyasına göre, saldırılardan biri Şifa Hastanesi’nin yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki sağlık ekipleri, patlamalar nedeniyle sivillerin tahliye edildiğini bildirdi. Henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.