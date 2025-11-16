Real Madrid’de üçüncü sezonunu geçiren milli futbolcu Arda Güler, bu yıl tam anlamıyla çıkışını yaptı. Teknik direktör Xabi Alonso’nun oyun planının merkezinde yer alan genç yıldız, ilk 11’deki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Arda’nın özellikle Kylian Mbappé ile geliştirdiği hücum uyumu, İspanyol basınında sıkça manşetlere taşınıyor.

Performansı Avrupa’da transfer ateşini yaktı

Arda Güler’in formu yalnızca Madrid’de değil, Avrupa genelinde de büyük yankı uyandırdı. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla çıktığı 77 maçta:

15 gol

17 asist

kaydetti ve değerini her geçen gün artırdı.

Bu çıkış, Avrupa devlerinin radarını da harekete geçirdi.

Fichajes: “Manchester City 100 milyon Euro teklif etmeye hazır”

İspanya’da yayın yapan Fichajes’in haberine göre Premier Lig devi Manchester City, Arda Güler için Real Madrid’e resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, İngiliz temsilcisinin Arda’yı kadrosuna katmak için 100 milyon Euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Bu rakam gerçekleşirse Arda, Türk futbol tarihinde rekor seviyede bir satışla Premier Lig’e geçiş yapabilir.

Fenerbahçe 20 milyon Euro kazanabilir

Arda Güler’in Fenerbahçe’den Real Madrid’e transferinde yapılan anlaşma gereği, sarı-lacivertliler oyuncunun sonraki satışından %20 pay alma hakkına sahip.

Bu nedenle Arda’nın 100 milyon Euro’ya satılması halinde Fenerbahçe’nin kasasına 20 milyon Euro daha girebilir.

Bu gelir, kulübün son yıllardaki en yüksek bonservis paylarından biri olacak.

Arda-Güler Mbappé uyumu göz dolduruyor

Xabi Alonso’nun sisteminde Arda Güler, hem yaratıcı oyun kurucu rolünü üstleniyor hem de hücum varyasyonlarında Mbappé ile yüksek seviyede pas bağlantısı kuruyor. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve temposuyla Real Madrid’in en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline geldi.

Real Madrid’in kararı bekleniyor

Genç futbolcunun transferiyle ilgili nihai karar ise Real Madrid yönetimine ait. Eflatun-beyazlıların Arda Güler’i geleceğin “proje oyuncusu” olarak değerlendirmesi nedeniyle ayrılığa kolay onay vermeyeceği belirtiliyor.