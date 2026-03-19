Lina El Arabi, Marina Foïs, Jérémy Nadeau ve Steve Tientcheu gibi güçlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, Paris'in karanlık yeraltı dünyasında geçen yoğun bir aksiyon-gerilim hikayesi sunuyor. Peki yeni sezon beklentileri ne durumda ve dizide kaç bölüm var?

Fury 2 Direniş 7. bölüm yayınlanacak mı?

Bu sorunun yanıtı oldukça net: Fury Direniş 2. sezon toplamda 6 bölümden oluşuyor ve 7. bölüm bulunmuyor. Netflix, sezonun tüm bölümlerini 18 Mart tarihinde aynı anda yayına verdi. Dolayısıyla ikinci sezon için eklenecek yeni bir bölüm söz konusu değil.

Fury Direniş 3. sezon ne zaman çıkacak?

Dizinin üçüncü sezonuyla ilgili Netflix tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapımcı ekipten de yeni sezona dair somut bir tarih ya da onay gelmedi. Genellikle platformda bu tür kararlar, dizinin izlenme rakamları ve izleyici geri bildirimleri değerlendirildikten sonra alınıyor. 2. sezonun performansı yüksek seyrettiği takdirde 3. sezon duyurusunun önümüzdeki aylarda gelmesi olası görünüyor.

Fury Direniş dizisi ne anlatıyor?

Dizinin merkezinde sıradan bir hayat sürerken kendini Paris'in yeraltı suç ağının tam ortasında bulan genç bir kadın olan Lyna yer alıyor. Babasının ölümünün ardındaki karanlık gerçeği araştıran Lyna, gizli bir suç organizasyonunu yöneten Furie rolünü üstleniyor. İkinci sezonda ise Damocles adlı güçlü bir örgütün suç baronlarını tasfiye etmeye başlamasıyla büyük bir güç boşluğu doğuyor. Bu durum tüm karakterleri zor tercihlerle yüz yüze bırakıyor.

Fury 2 Direniş oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde Lina El Arabi Lyna karakterini, Marina Foïs ise Selma karakterini canlandırıyor. Kadronun diğer öne çıkan isimleri arasında Jérémy Nadeau, Steve Tientcheu, Quentin Faure ve Sandor Funtek bulunuyor.