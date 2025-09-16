Son Mühür- Isparta'da, 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı’nda yaşanan olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Minibüs üzerinde bir kadının yaptığı dans gösterisi, fuara katılanlar ve izleyenler arasında farklı tepkilere yol açtı. Isparta Valiliği, olayla ilgili olarak suç duyurusu yapılmasının ardından adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Minibüs üzerindeki dans gösterisi tepkilere yol açtı

Modifiye araçlar ve güçlü ses sistemleriyle dikkat çeken etkinlik, çevre sakinlerinin şikayetlerine neden oldu. Yüksek sesle çalınan müzik ve gürültü, fuar alanına yakın mahallelerde huzursuzluğa yol açarken, etkinlikte yer alan bir minibüsün üzerine çıkan bir kadın, yüksek sesli müzik eşliğinde dans etti. O anlar ise sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı ve büyük tepki topladı.

Valilikten açıklama: Adli soruşturma devam ediyor

Isparta Valiliği, söz konusu olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ilimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı’nda çekilen ve sosyal medyada yayılan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.