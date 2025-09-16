Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan olasılığıyla partinin başına yeniden dönme ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından tepkileriyle öne çıkan isim siyaset bilimci akademisyen Emrah Gülsunar olmuştu.

''"Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın desteğini alarak kendi partisine genel başkan olmaya çalıştı ya! Böyle bir insana cüzzamlı muamelesi yapılması gerekir, hak ettiği odur." ve ''Kılıçdaroğlu CHP'nin kayyumudur'' açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Gülsunar hakkında Kılıçdaroğlu kanadının harekte geçtiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Emrah Gülsunar hakkında ''Hakaret ve Suç işlemeye tahrik'' suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Gülsunar, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sırasında kimseye dava açmayacağım vaadine göndermede bulundu.



Bu kez ''Çete'' suçlaması...



Kurultay iptal davasının 24 Ekim Cuma gününe ertelenmesinin ardından avukat Celal Çelik'in konuyla ilgili açıklamalarına göndermede bulunan Gülsunar, Kılıçdaroğlu ve ekibine ''Çete'' suçlaması yöneltti.

Emrah Gülsunar, '

'KK ve çetesi bu davada "mutlak butlan" kararının çıkma ihtimalinin düştüğünü, rejimin kendilerini CHP'yi karıştırmak için maşa olarak kullandığını anladı. Şimdi imaj toparlamak için tekrar "bizim davayla ilişkimiz yok" moduna geçtiler. Ama dikkat ederseniz hâlâ "karar çıkarsa kayyum olmayı kabul etmem" demiyor. Yani beklenti hâlâ sürüyor.'' ifadesiyle bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

