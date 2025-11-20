Son Mühür/ Beste Temel- Makine mühendisi Francois Ravanas (44), sınıf öğretmeni eşi Maud Ravanas (47) ve üç çocuğu (14 yaşındaki Colombine, 12 yaşındaki Brune ve 10 yaşındaki Eloi) olmak üzere beş kişiden oluşan Ravanas ailesi, 10 aylık bisikletli dünya turu kapsamında İzmir’e ulaştı. Ekolojik etkiyi en aza indiren, yavaş seyahat yöntemini benimseyen ve farklı kültürleri keşfetmeyi amaçlayan Ravanas ailesi, 3 aydır süren yolculuklarında 11 ülke ve 3 bin 700 kilometre yol kat etti. Ailenin İzmir durağında ilk ziyaret adresleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay oldu.

3 ayda 11 ülke: Kamp kurarak ilerleyen aileden Fransa daveti

Bisikletleriyle kamp kurarak ilerleyen Ravanas ailesi, Başkan Tugay ile Kültürpark’ta bulunan açık ofiste bir araya geldi. Aile, samimi geçen görüşmede Başkan Tugay’ı kendi ülkeleri Fransa’ya davet etti. Baba Francois Ravanas, dedesinin 1950’li yıllarda İstanbul’u ziyaret etmiş olması nedeniyle Türkiye’de bulunmanın kendileri için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Başkan Tugay ise aileye, dünya üzerindeki herhangi bir noktada yardıma ihtiyaç duymaları halinde kendilerine destek olabileceklerini iletti.

Bisikletli gezginler için konaklama önerisi gündeme geldi

Ziyarette, İzmir Bisiklet Derneği Başkanı Mustafa Karakuş da yer aldı. Ravanas ailesi ve Başkan Karakuş, İzmir’de bisiklet trafiğinin yoğunluğuna dikkat çekerek, özellikle uluslararası bisikletli gezginler için duş ve tuvalet gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği hostel tipi bir yapı oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Bu öneri üzerine Başkan Tugay, İzmir’in kuzey ve güney aksında konumlanacak iki ayrı yapı şeklinde bir proje çalışması başlatılabileceğini belirterek, bisikletli turizme yönelik destekleyici bir adım atılacağının sinyalini verdi.

Başkan Tugay’a el yapımı bileklik, aileye gezi malzemeleri hediye

Ziyaretin sonunda, Ravanas çiftinin çocukları, Başkan Tugay’a kendi elleriyle yaptıkları bir bilekliği hediye etti. Başkan Tugay da konukseverliğini göstererek, ailenin uzun yolculuğunda kullanabileceği kamp ve gezi malzemeleri armağan etti. Konukseverliği için Başkan Tugay’a teşekkürlerini sunan Ravanas ailesi, bu samimi karşılaşmadan memnun ayrıldı.

Aile, Türkiye’deki yolculuklarının ardından bisikletleriyle Tayland’a uçacak, sonrasında sırasıyla Laos, Vietnam, Çin ve Japonya rotasını tamamlayarak Fransa’ya dönmeyi hedefliyor. Türkiye ziyaretleri boyunca bisikletlerine Türk ve Fransız bayraklarını takarak iki ülke arasındaki dostluğu yansıttılar.