Son Mühür- Türkiye, tarihinde ilk defa savunma sanayisinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaya başlamış gibi görünüyor.

Bir dönem pazarın lideri konumunda olan ülkeler arasında yer alan Fransa, Türkiye'nin bu başarısı karşısında şaşkınlığını gizlemiyor.

1954'de bu yana yayınlanan Fransa'nın en köklü dergileri arasında yer alan Le Monde Diplomatique, dünya İHA pazarını mercek altına alan bir analiziyle dikkati çekti.

Derginin ''Bayraktar TB2: Modern Çatışmalarda Bir Devrim'' başlığıyla yayınladığı habere göre Afrika, Asya ve Avrupa pazarında artık bir Türkiye gerçeği var.



Hangi ülkeler Türk İHA'sını tercih etti?



Avrupa'da Arnavutluk, Polonya, Romanya ve Ukrayna,

Afrika'da Cezayir, Angola, Burkino Faso, Cibuti, Etiyopya, Libya, Mali, Fas, Nijerya, Nijer, Ruanda, Somali, Çad, Togo ve Tunus,

Asya'da ise Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bangladeş, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan ve Türkmenistan Türk İHA'larını tercih eden ülkeler olarak dikkat çekiyor.

Afrika, Asya ve Avrupa bizim...

Gazeteci Ömer Aydın,

''Fransız savunma ve uçak sanayisi dergisi, ülkelerin kullandığı savunma araçlarının listesini ve menşeini çıkarmış.

Afrika, Asya ve Avrupa bizim.'' hatırlatmasında bulundu.

