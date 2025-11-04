Ukrayna ordusu, Rusya’nın Başkurdistan bölgesinde bulunan Sterlitamak petrokimya tesisine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Ukrayna sınırına yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki stratejik tesis, saldırının ardından kısmen çöktü.

Rusya: “İki İHA düşürüldü”

Başkurdistan Bölge Başkanı Radiy Habirov, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada iki İHA’nın bölgeye yönlendirildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Ancak Habirov, düşürülen İHA’lardan birinin enkazının tesise düştüğünü ve yapısal hasara neden olduğunu bildirdi.

Tesisin bir bölümü çöktü

Bölgeden gelen ilk görüntülerde, tesisteki bir üretim ünitesinin duvarlarının yıkıldığı ve yangın riskine karşı önlem alındığı görüldü. Yetkililer, hasarın sınırlı olduğunu ve üretim kapasitesini etkilemediğini bildirdi.

Saldırı anı kameralara yansıdı

Saldırı anı, tesisin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde havada patlayan bir cismin ardından tesisten yükselen duman bulutu dikkat çekti.