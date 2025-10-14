Son Mühür- Altındaki baş döndüren yükseliş bankacılık sektörünün tahminlerini de sil baştan değişmeye zorladı.

Fransa'nın en köklü bankalarından biri olan Societe Generale 2026 yılı sonu için ons altınla ilgili tahminlerini yukarı doğru güncelledi.

Daha önce 4.065 dolar olarak açıkladığı tahminini bu yılın onuncu ayında geçen ons altın için bankanın yeni tahmini 5 bin dolar.



Son bir yılda yüzde 70'in üzerinde...



Son bir yılda yüzde 70'in, yılbaşından bu yana da yüzde 50'nin üzerinde değerlenen ons altın gümüş hariç diğer yatırım araçlarının gölgede bırakan başarısıyla dikkat çekiyor.

Başta Çin olmak üzere merkez bankalarının altın talebinin sürmesi ve ABD merkezli gümrük tarife savaşlarının belirsizliği altını cazibe merkezi haline getirmiş durumda.

2026 yılı sonu için ons altın tahminin yüzde 25 yukarı doğru güncelleyen Societe Generale analistleri karara gerekçe olarak ETF girişlerinin hızı başlangıçtaki varsayımlarımızın üzerine çıkmasını gösterdi.

Ons altın 4.107 dolardan, gram altın ise 5.525 TL'den işlem görüyor.

